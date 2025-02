Sanremo, per Sisal favoriti Cristicchi e Giorgia, seguono Olly, Achille Lauro e Fedez

(Adnkronos) – Chi tra i 14 Big in gara rientrerà nella cinquina dei favoriti? Secondo Sisal, Cristicchi e Giorgia, entrambi a 1,08, sembrerebbero i protagonisti più certi. Seguono Olly a 1,18 tallonato da Achille Lauro a 1,20 e un Fedez autore di una grande rimonta a 1,20. Guardando al gran finale: Simone Cristicchi e Giorgia sono i principali favoriti appaiati a 3,50, seguono Olly (4,00) e a 6,00 Achille Lauro e Fedez risalito serata dopo serata in classifica. (VIDEO) Ma come nasce la storia tra uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato e il festival della canzone italiana? “Sisal e Sanremo: parliamo di due storie italiane, entrambi da più di 70 anni – spiega il Press Officer di Sisal Gianluca Boserman – Ovviamente quando si parla di Sisal si parla di intrattenimento. Promuoviamo l’intrattenimento indipendentemente che esso sia un evento sportivo, un evento di cinema o, come in questo caso, di un evento musicale. Perché Sanremo è l’evento per eccellenza della musica italiana. Quello che noi vogliamo fare è dare un supporto agli italiani per leggere bene il Festival in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue emozioni”. “Attualmente – prosegue Boserman – quello che stiamo vedendo in questo Sanremo è che stanno dominando le emozioni, le emozioni per le parole della canzone di Simone Cristicchi, le emozioni per la voce di Giorgia e le emozioni che sta dando quello che per noi è l’underdog di questo Festival di Sanremo che è Fedez. Se dovessimo vedere un eventuale podio al momento difficilmente si discosterà da Cristicchi, Giorgia e Olly, però ci sono anche Achille Lauro e Fedez tra i papabili cinque che puntano alla vittoria. Sanremo, Per noi è il vero Festival delle emozioni. Lo abbiamo visto in queste prime tre serate e credo che si manterrà nel corso di tutto il Festival indipendentemente che siano emozioni di parole, di musica, di voce o degli artisti in gara come Fedez, emozionato durante la prima serata che ha coinvolto tutta la platea dell’Ariston”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)