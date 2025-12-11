Sanremo, Pier Silvio Berlusconi: “Nessuna controprogrammazione”

11.7 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
(Adnkronos) – “Noi non controprogrammiamo Sanremo. Se in base al mercato ci converrà, faremo qualcosa. Altrimenti rallentiamo”. Così Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-MediaforEurope, durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa, che si è tenuto ieri sera negli studi di Cologno Monzese. A chi gli chiedeva se Carlo Conti avesse fatto delle richieste, l’ad di Mfe ha risposto “Ad oggi non ci sono state. Poi dipende da chi arrivano”.  

Quanto alla ‘Ruota della Fortuna’, Berlusconi ribadisce: “Non vedo perché dovrebbe fermarsi; al massimo potrebbe durare meno”. 

Intanto sono stati resi noti a fine novembre i nomi dei 30 big che parteciperanno al Festival 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio del prossimo anno. 

Questo l’elenco: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J- Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka 7even, D’Argen D’amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.  

Con una modifica al regolamento già annunciata il direttore artistico ha portato a 30 il totale degli artisti che saranno in gara al festival (da regolamento ne erano previsti 26). 

 

