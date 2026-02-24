10.1 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, problemi di segnale e gli utenti ‘accusano’ Pezzali di playback

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Max Pezzali in playback? È questa la domanda che si sono posti i telespettatori mentre andava in onda lo show sul ‘palco galleggiante’ di Sanremo 2026.  

Durante l’esibizione di Max Pezzali, il segnale è arrivato sui teleschermi leggermente disturbato in più momenti. Il ritardo del segnale visivo rispetto all’audio ha creato un lieve fuori sincrono che ha fatto sospettare ai telespettatori che il cantante fosse in playback, cosa che non era. Sui social si sono moltiplicati i commenti in questo senso. Ma Max cantava live, tanto che il suo concerto è proseguito senza problemi per il pubblico della nave Costa Toscana.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
12.1 °
8.9 °
75 %
2.1kmh
40 %
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1351)ultimora (1188)sport (81)Eurofocus (48)demografica (34)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati