Sanremo, Renga e il siparietto con la figlia Jolanda: “Le prove? Non sono andate benissimo…”

Clima di vigilia al Festival di Sanremo 2026, dove oggi si stanno tenendo le prove generali dei singoli artisti che domani presenteranno la loro canzone in gara. In collegamento dalla città ligure con lo studio de La volta buona, per tutta la settimana sanremese è presente Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, in gara quest’anno con il brano ‘Il meglio di me’.

Appena conclusa la prova generale, il cantante è stato fermato fuori l’Ariston per collegarsi con il salotto di Caterina Balivo: “È andata abbastanza bene, non benissimo perché all’inizio ho avuto un piccolo problema”, ha raccontato.

La conduttrice ha approfittato della presenza della figlia in studio per poter avere uno scambio col papà: “Papo è andata come ti aspettavi o speravi andasse meglio? Sai che la generale in realtà dovrebbe andare male…”. “E infatti… non è andata benissimo”, ha replicato con ironia il cantante. “Domani sarà perfetto”, lo ha rassicurato la figlia Jolanda. “Tutto bene amore, ciao”, ha concluso Renga prima di mandare un bacio alla telecamera.

“Il brano mi piace – ha confidato la figlia – il suo mestiere lo sa fare, per me è promosso”.

