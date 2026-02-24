14.6 C
Firenze
martedì 24 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, Renga penultimo a esibirsi: “Meglio, posso guardare l’Inter”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Francesco Renga è sereno, almeno apparentemente. Per il pranzo pre esibizione ha mangiato un branzino, così da arrivare leggero al momento di salire sul palco dell’Ariston. Il cantante si esibirà penultimo, ma nessun problema… anzi: “Così potrò guardare l’Inter”.  

“Io avevo un sogno, o primo così poi riuscivo a vedere la partita. Oppure tra gli ultimi, sempre per lo stesso motivo”, ha detto Renga alle telecamere de La volta buona, ottimo modo per “stemperare la tensione”.  

Se l’emozione per scendere le scale dell’Ariston è tanta, altrettanto forte è l’attenzione per la sua squadra del cuore. Questa sera, infatti, l’Inter giocherà contro il Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League: “Partita fondamentale, dobbiamo vincere questa volta”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
16.3 °
13.3 °
64 %
1kmh
75 %
Mar
14 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1380)ultimora (1213)sport (79)Eurofocus (49)demografica (39)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati