14.4 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale per la categoria ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo 2026, sfida
che si terrà domani. l verdetto è stato decretato dal risultato combinato delle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa. 

Filippucci con ‘Laguna’ ha avuto la meglio nella prima sfida della serata, superando gli altri concorrenti: il trio Blind, El Ma & Soniko, che si erano esibiti con il pezzo ‘Nei miei DM’. I 

Bove accede alla finale della categoria con il brano ‘Mattone’, che ha avuto la meglio nello scontro con Mazzariello che si era esibito con il pezzo ‘Manifestazione d’amore’.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.4 ° C
15.5 °
12.1 °
66 %
1.3kmh
0 %
Mer
14 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1468)ultimora (1293)sport (86)Eurofocus (52)demografica (37)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati