Sanremo, si riapre il tavolo tra Rai e Comune per il festival

(Adnkronos) – Dopo l’incontro informale tra il primo cittadino della città dei fiori e i vertici della tv pubblica, si riapre sotto i migliori auspici il tavolo tra la Rai e il comune di Sanremo per la realizzazione del festival nella città ligure. A quanto apprende l’Adnkronos da ambienti Rai, dopo l’incontro informale di ieri a Roma tra i vertici Rai e la delegazione del comune di Sanremo composta dal sindaco Alessandro Mager e dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, oggi sì è tenuta una riunione in Rai tra tutti i responsabili aziendali del progetto festival che ha di fatto sancito la riapertura della trattativa dopo l’impasse dei giorni scorsi. Anche in Rai, come nel Comune di Sanremo si respira un clima di cauto ottimismo che fa ben sperare sulla possibilità di arrivare ad un accordo tra le parti. L’obiettivo è che si arrivi alla chiusura della prima fase istruttoria, quella del confronto tra i legali delle rispettive parti, entro la prima settimana di agosto, perché si possa procedere poi ad affrontare nel merito i singoli aspetti dell’accordo. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos, se la fase istruttoria non si dovesse chiudere positivamente entro i primi di agosto, la Rai si sentirebbe libera di procedere direttamente ad un ‘piano B’ guardando altrove. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)