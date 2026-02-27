13.9 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo: Sisal, duetto Sal da Vinci-Zarrillo domina serata cover, vincente a 3,50

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere uno dei momenti più amati del Festival: la serata Cover. Chissà che con questa serata lo share – che ieri ha toccato il picco del 60% – non continui a crescere. Potrebbe essere, ma di certo non si arriverebbe a toccare i numeri della scorsa edizione (70,8%): secondo gli esperti Sisal la probabilità che gli ascolti non superino il 65% è infatti più alta e offerta a 1,72.  

Venendo alla gara, quest’anno sembrerebbe essere più accesa che mai, con i nomi inizialmente dati per favoriti che vedono scendere le loro chance di vincere la serata dei duetti. La scena di oggi è, infatti, alquanto complicata con Sal Da Vinci che si preparerebbe a tatuare la sua vittoria in coppia con Michele Zarrillo: la possibilità che sul palco dell’Ariston questa sera sbocci “Una rosa blu” è data a 3,50. Ditonellapiaga e TonyPitony non ci stanno. Se le giocheranno tutte per tornare a essere la coppia dell’anno. La loro interpretazione di “The Lady is a Tramp” è una delle più attese e sembra proprio destinata a promettere “spettacolo”. L’ipotesi di vederli trionfare è offerta a 5,00. Ma attenzione a Tredici Pietro che ha ribaltato tutti i pronostici raggiungendo quota 7,50. Sarà merito anche della canzone, “Vita”, omaggio a suo padre Gianni Morandi, che poterà sul palco con Galleffi, Fudasca & Band? È probabile, certo è invece che scegliere di reinterpretare la canzone di un genitore può essere un grande rischio o un successo carico d’emozioni. Lo abbiamo già visto accadere con La Rondine, la curiosità è quindi alle stelle.  

Anche la coppia Fedez e Masini, però, è pronta a conquistare il pubblico, reinterpretando con Stjepan Hauser, il violoncellista più carismatico della scena internazionale, un brano iconico del pop rock italiano più poetico: “Meravigliosa Creatura”. La vittoria della loro cover a 9,00. Scendono invece nelle quotazioni Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma e Serena Brancale con Gregory Porter e Delia. La vittoria delle cover di “Quello che le donne non dicono” e “Besame Mucho” è appaiata in quota, a 12,00. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14 °
13.8 °
77 %
0.5kmh
75 %
Ven
17 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1436)ultimora (1276)sport (78)Eurofocus (48)demografica (34)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati