mercoledì 25 Febbraio 2026
Sanremo, stasera parte il televoto: co-conduttori Lillo, Fogliati e Achille Lauro – La diretta

(Adnkronos) – Tutto pronto per la seconda serata di Sanremo 2026. Oggi, mercoledì 25 febbraio, a co-condurre il festival, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro che canterà ‘Perdutamente’ per ricordare le vittime di Crans-Montana.  

Stasera a esibirsi sarà la metà degli artisti, 15 dei 30 Big. Le canzoni oggi verranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni saranno comunicati i brani nelle prime cinque posizioni nella classifica di serata, senza ordine di piazzamento. 

La seconda serata si apre con la gara delle Nuove proposte accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli. 

 

