14.4 C
Firenze
martedì 24 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, Tommaso Paradiso con la mano fasciata: “Ho fatto un disastro…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Piccolo incidente domestico per Tommaso Paradiso prima del debutto al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, in gara con il brano ‘I Romantici’, si è presentato ieri al green carpet con una fasciatura sulla mano sinistra.  

Al magazine Chi, Paradiso ha raccontato l’accaduto, spiegando che l’incidente è stato causato da un giocattolo della figlia Anna, la primogenita nata nell’aprile del 2025: “Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori”.  

“Ho fatto un disastro – ha aggiunto – devo ancora calcolare bene le distanze e gli spazi ora che c’è lei”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.4 ° C
15.2 °
13.7 °
65 %
1kmh
75 %
Mar
14 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1404)ultimora (1226)sport (84)Eurofocus (54)demografica (40)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati