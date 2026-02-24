Sanremo, Tommaso Paradiso con la mano fasciata: “Ho fatto un disastro…”

(Adnkronos) –

Piccolo incidente domestico per Tommaso Paradiso prima del debutto al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, in gara con il brano ‘I Romantici’, si è presentato ieri al green carpet con una fasciatura sulla mano sinistra.

Al magazine Chi, Paradiso ha raccontato l’accaduto, spiegando che l’incidente è stato causato da un giocattolo della figlia Anna, la primogenita nata nell’aprile del 2025: “Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori”.

“Ho fatto un disastro – ha aggiunto – devo ancora calcolare bene le distanze e gli spazi ora che c’è lei”.

