Sanremo, Tony Effe al Festival con Giulia De Lellis: la scatto social

(Adnkronos) – Tony Effe è a Sanremo, e non è da solo. Insieme al 'big' in gara al festival con 'Damme 'na mano' c'è la fidanzata, Giulia De Lellis, come mostra uno scatto pubblicato dal trapper sui social. L'influencer e imprenditrice beauty è nella città dei fiori solo come 'spalla' del suo Tony. Inizialmente si vociferava che avrebbe avuto un posto nel cast del Dopofestival, condotto da Alessandro Cattelan, e che sarebbe stata co-conduttrice in una delle cinque serate della kermesse. Ora, però, la curiosità è tutta per l'indiscrezione che sta girando in queste ore, ovvero la proposta di matrimonio che l'artista romano dovrebbe fare alla sua fidanzata, complice un presunto ordine di 4mila rose rosse da far consegnare alla propria fidanzata durante il Festival. Nozze in arrivo o no, i due appaiono in ogni occasione pubblica più innamorati che mai.