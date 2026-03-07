8.3 C
Firenze
sabato 7 Marzo 2026
Sanremo Top, stasera 7 marzo: i Big tornano sul palco con Carlo Conti

(Adnkronos) –
Stasera, sabato 7 marzo, andrà in onda ‘Sanremo Top’, lo storico ‘post Festival’ che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite.  

Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello ‘baudiano’ e lo riporta al centro della scena televisiva.  

‘Sanremo top’ andrà in onda in due appuntamenti speciali, il secondo sarà sabato 14 marzo, sempre in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti. 

A ‘Sanremo Top’ verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival. 

Ci saranno anche i compagni di viaggio, che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse in ruoli diversi: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti. A completare il cast, Frassica che, con la sua inconfondibile ironia, tenterà di portare un po’ del suo ‘FestiVallo’ nel corso delle due serate di Sanremo Top. 

