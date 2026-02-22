12.4 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, un omaggio a Pippo Baudo aprirà il Festival 2026

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sarà un omaggio a Pippo Baudo ad aprire Sanremo 2026. A quanto apprende l’Adnkronos, Carlo Conti ha scelto di dedicare l’incipit del 76mo festival al grande conduttore scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni, dopo aver condotto Sanremo per ben 13 volte.  

Il direttore artistico e conduttore del festival 2026 ha già detto più volte che a Baudo intende dedicare l’intera edizione del festival. E probabilmente non è un caso che tre grandi protagonisti di questo festival – la coconduttrice di tutte le serate Laura Pausini e i super ospiti Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli – sono tre delle grandi scoperte di Baudo, avvenute proprio sul palco di Sanremo in altrettante edizioni da lui condotte.  

Dopo l’omaggio a Baudo, ad aprire le danze musicali del festival, sarà Olly con ‘Balorda Nostalgia’: il vincitore di Sanremo 2025 tornerà all’Ariston per un ideale passaggio di consegne ai 30 concorrenti di quest’anno. Dopo l’esibizione di Olly, partirà dunque ufficialmente la gara di Sanremo 2026.  

Ad ufficializzare la notizia che era nell’aria è stato lo stesso Conti in una gag durante un collegamento con Mara Venier a ‘Domenica In’. Alla domanda su quale canzone aprirà il festival 2026, Conti ha risposto: “Prima di iniziare con il Sanremo di quest’anno farei un passo indietro al Festival dello scorso anno”. “Olly? T’ho beccato!”, ha detto Mara Venier. “L’avete già capito…”, confessa Conti. “Quindi Olly aprirà il Festival”, ha sottolineato la Venier. “Ci saranno polemiche?”, ha poi chiesto Mara. E Conti ha chiosato: “Non basta già quello che c’è stato?”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.4 ° C
13.5 °
10.4 °
65 %
2.6kmh
0 %
Dom
11 °
Lun
14 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1370)ultimora (1203)sport (80)Eurofocus (47)demografica (40)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati