Sanremo, un omaggio a Pippo Baudo aprirà il Festival 2026

(Adnkronos) – Sarà un omaggio a Pippo Baudo ad aprire Sanremo 2026. A quanto apprende l’Adnkronos, Carlo Conti ha scelto di dedicare l’incipit del 76mo festival al grande conduttore scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni, dopo aver condotto Sanremo per ben 13 volte.

Il direttore artistico e conduttore del festival 2026 ha già detto più volte che a Baudo intende dedicare l’intera edizione del festival. E probabilmente non è un caso che tre grandi protagonisti di questo festival – la coconduttrice di tutte le serate Laura Pausini e i super ospiti Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli – sono tre delle grandi scoperte di Baudo, avvenute proprio sul palco di Sanremo in altrettante edizioni da lui condotte.

Dopo l’omaggio a Baudo, ad aprire le danze musicali del festival, sarà Olly con ‘Balorda Nostalgia’: il vincitore di Sanremo 2025 tornerà all’Ariston per un ideale passaggio di consegne ai 30 concorrenti di quest’anno. Dopo l’esibizione di Olly, partirà dunque ufficialmente la gara di Sanremo 2026.

Ad ufficializzare la notizia che era nell’aria è stato lo stesso Conti in una gag durante un collegamento con Mara Venier a ‘Domenica In’. Alla domanda su quale canzone aprirà il festival 2026, Conti ha risposto: “Prima di iniziare con il Sanremo di quest’anno farei un passo indietro al Festival dello scorso anno”. “Olly? T’ho beccato!”, ha detto Mara Venier. “L’avete già capito…”, confessa Conti. “Quindi Olly aprirà il Festival”, ha sottolineato la Venier. “Ci saranno polemiche?”, ha poi chiesto Mara. E Conti ha chiosato: “Non basta già quello che c’è stato?”.

