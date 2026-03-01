13.8 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
Sanremo, Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”

(Adnkronos) – Anche Carlo Verdone esulta per la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì’. E in un post social si congratula con l’artista napoletano, postando una foto di loro due sul set di ‘Troppo forte’, film che ha visto nel cast anche Alberto Sordi e Mario Brega. “I miei complimenti e un abbraccio sincero: oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”, scrive il regista e attore romano. 

 

“Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà – scrive ancora Verdone – venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante e attore di sceneggiate”, mentre Sal Da Vinci “giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista”. 

