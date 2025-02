Sanremo, Willie Peyote sul palco con le scarpe del Torino. Il club: “Tifiamo per lui”

(Adnkronos) –

Willie Peyote porta il suo tifo per il Torino sul palco del Festival di Sanremo. Nella serata inaugurale della kermesse il cantante, grande tifoso granata, ha omaggiato la sua squadra con un dettaglio inizialmente passato inosservato. Un paio di mocassini bianchi e neri, con il logo del Toro ben in vista. Nella serata inaugurale, il cantante ha indossato un total look Edithmarcel, a incarnare l’essenzialità del suo stile. Il dettaglio sui mocassini firmati Giovanni Mareschi ha fatto presto il giro dei social, con evidente apprezzamento dei tifosi e della società granata. “Direi che sappiamo per chi tifare a Sanremo 2025” ha scritto il Toro sui propri canali, pubblicando un paio di scatti con focus sul dettaglio.

Willie Peyote è in gara a Sanremo con il brano “Grazie ma no grazie”: qualche tempo fa, aveva dedicato addirittura una canzone (“Glik”, 2014) all’ex capitano e simbolo del Toro Kamil Glik, per l’approccio sempre aggressivo messo in campo contro gli avversari. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)