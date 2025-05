Santanchè: “Bilaterale con ministro Turismo emiratino, rapporti buoni”

(Adnkronos) – “Investopia è assolutamente è molto importante perché questo offre l’opportunità di poter parlare, di poter dialogare, di poter capire le azioni migliori. Parlo da un punto di vista del turismo, di strategie che dobbiamo mettere in atto. Io tra pochi minuti ho un bilaterale con il ministro del Turismo” degli Emirati Arabi. “Le relazioni sono molto buone e andiamo avanti sul dialogo e su una visione che sia il più globale possibile per il turismo”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè arrivando a Piazza Affari per partecipare a Investopia. “I temi prioritari – ha aggiunto – sono vedere sempre quali sono le opportunità che abbiamo reciprocamente con i vari Paesi. C’è tanta voglia d’Italia nel mondo, abbiamo sempre più turisti internazionali che vengono in Italia e quindi dobbiamo capire come poter sfruttarlo al meglio”. “Ovviamente – ha proseguito – anche la notizia di ieri annunviata al nostro presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, l’American Cups a Napoli va nella giusta direzione, sia per il Sud sia per l’Italia intera. Questo vuol dire investimenti, posti di lavoro, e una grande promozione dell’Italia nel mondo come dimostrano tutti gli eventi sportivi e lo stiamo vedendo adesso a Roma con gli internazionali di tennis”. “Come sta andando il turismo? Per la prima volta abbiamo superato la Francia e siamo secondi nel podio europeo, abbiamo davanti solo la Spagna ma lavoriamo perché gli italiani si meritano di stare sul primo gradino del podio”. “L’Italia – ha sottolineato – deve essere una nazione di qualità. Lo sforzo è cambiare il paradigma: non quanti turisti abbiamo ma quanto spendono e quanto lasciano alle nostre comunità. La sfida è sulla qualità dei servizi, che non è lusso”. Non a caso, ha ricordato il ministro, “abbiamo messo 1 miliardo e 380 milioni delle risorse del Pnrr per aiutare le strutture ricettive a migliorare i loro servizi, perché l’Italia è una nazione di qualità e non di quantità”. Secondo Santanchè il turismo è “un ponte per la pace”, perché, “quando noi conosciamo le persone e ci confrontiamo abbiamo meno paura gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di pace nel mondo e il turismo sta creando un ponte di pace. Credo che dovremmo sfruttarlo di più. Io sono convinta che faremo la nostra parte e andiamo avanti in questa direzione vincente per l’iItalia e per il resto del mondo”. “L’intelligenza artificiale oggi fa parte delle nostre vite ed è più importante della rivoluzione industriale, è una rivoluzione antropologica, perché stiamo cambiando noi, come persone, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Deve essere uno strumento nelle mani dell’uomo e non il contrario. Dobbiamo averne visione umanistica. Io sono convinta che non sarà una minaccia se sapremo leggerla, e anche per il turismo può essere una grande opportunità”. “Sono contenta di sapere che gli Emirati Arabi stiano per insegnarla nelle scuola – ha osservato – perché la parte più importante dell’Ia è formare i giovani da questo punto di vista L’Ia è un grande cervellone che ha i dati di tutto il mondo e il padrone oggi, lo sappiamo, è chi ha i dati. Al ministero stiamo creando una piccola intelligenza artificiale con i dati del ministero e stiamo raccogliendo con società specializzate tutti i dati che ci sono nel mondo per fare questa Date Lake”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)