Santorini, nuova scossa di magnitudo 5.3: oltre 12.800 da fine gennaio

Nuova scossa di terremoto, di magnitudo 5.3 della scala Richter, oggi a Santorini. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che l’ultimo sisma, il più forte registrato nelle ultime settimane sull’isola greca con un epicentro a 17 chilometri di profondità, è stato avvertito fino ad Atene. Si tratta però solo dell’ultimo delle oltre 12.800 scosse sismiche che si sono registrate sull’isola delle Cicladi dal 28 gennaio, come ha rilevato il Laboratorio sismologico dell’Università di Atene. A Santorini è stato dichiarato lo stato di emergenza, che resterà in vigore fino al 3 marzo. Anche gli abitanti della vicina isola di Amorgos restano in stato di massima allerta dopo l’ultima scossa, che segue un terremoto di magnitudo 5 verificatosi tra le isole domenica sera. I sismologi erano inizialmente ottimisti rispetto al fatto che lo sciame sismico stesse diminuendo, ma successivamente hanno detto di temere che possa aumentare di intensità. Al momento non si registrano feriti a causa delle scosse sismiche, ma in via preventiva sono già 11mila le persone che hanno abbandonato Santorini e Amorgos. Le scuole restano chiuse. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)