Santorini trema ancora, alto rischio frane per scosse sismiche

(Adnkronos) – Continua a tremare l’isola di Santorini, in Grecia, dove mercoledì sera è stata registrata la peggiore scossa sismica degli ultimi giorni, con una magnitudo di 5,2 della scala Richter. Lo scrive il quotidiano Kathimerini, sottolineando che il timore principale deriva dal ”rischio elevato” di frane a Thira e Thirasia, come ha avvertito l’Associazione ellenica per la prevenzione dei disastri. I residenti, quelli che sono rimasti, solo ieri hanno avvertito 20 scosse sismiche con una magnitudo superiore al 4 e otto terremoti di magnitudo compresa tra 4 e 4,8 nell’arco di 20 minuti. Nel frattempo il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il ministro per la Protezione civile Vassilis Kikilias hanno ribadito l’appello alla calma rivolto alla popolazione dell’isola spiegando, accanto a scienziati, la particolarità del fenomeno geologico che è complesso e la prontezza delle autorità nel gestirlo. Mitsotakis ha sottolineato che “in questa situazione direi che è richiesta un’obbedienza assoluta, in senso buono, alle indicazioni della Protezione civile, che a sua volta tiene conto di tutti i dati scientifici provenienti dai due comitati che si riuniscono quotidianamente”. Come ha spiegato in conferenza stampa il presidente dell’Associazione ellenica per la prevenzione dei disastri, Efthymios Lekkas, il rischio frane è maggiore presso il vecchio porto di Fira, il porto di Athinios, la rete stradale di Ormos, le zone di Ammoudi e Armeni a Oia, l’insediamento di Korfos e la zona di Monopati a Thirasia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)