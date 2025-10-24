20 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanzioni a Russia, tre opzioni presentate a Trump: lui ha scelto la via di mezzo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Siete d’accordo con me?”. Questo avrebbe chiesto Donald Trump ai suoi più stretti consiglieri mercoledì nello Studio Ovale prima di decidere le ultime mosse nei confronti della Russia di Vladimir Putin. E, secondo fonti del Wall Street Journal, il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono, Pete Hegseth, hanno concordato con il tycoon. Poi, prosegue la ricostruzione, Trump ha incontrato il segretario al Tesoro, Scott Bessent, incaricandolo di mettere a punto sanzioni per colpire l’industria russa del petrolio.  

Erano pronti da mesi i pacchetti di sanzioni per l’industria russa del petrolio, dicono funzionari Usa dal giornale. E a Donald Trump erano stati presentati tre piani. Un’opzione più ‘severa’, che colpiva direttamente industria e leader russi, una più ‘soft’ con l’industria dell’energia nel mirino e un’altra ancora più ‘leggera’ che includeva sanzioni contenute. Trump ha scelto per la via di mezzo.  

Le nuove sanzioni, che colpiscono direttamente Lukoil e Rosneft, rappresentano l’ultimo tentativo di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, innescata dall’invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio del 2022. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20 ° C
20.8 °
18.2 °
60 %
6.2kmh
40 %
Ven
19 °
Sab
17 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2018)ultimora (1381)vid (292)tec (80)sport (69)Lav (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati