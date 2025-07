Sapio, Colombo: “Con Baywater entrati da leader in mercato ossigenoterapia Uk”

(Adnkronos) – “È stata un’occasione unica perché entrare in un mercato in cui non siamo presenti comprando il leader, perché ha più del 50% del mercato dell’ossigenoterapia e delle cure domiciliari in Inghilterra, è entrare un po’ dalla porta principale”, fa parte di quelle “occasioni che non capitano tutti i giorni, anzi, direi che per me è un unicum da quando ci occupiamo di home care, ormai 35 anni”. Così Maurizio Colombo, vicepresidente Gruppo Sapio commenta all’Adnkornos “l’acquisizione di Baywater dal gruppo francese Bastide” che “è stato un grosso successo, in particolar modo perché siamo stati preferiti ad altri competitor, e non esclusivamente per il prezzo, anzi, direi più per il progetto che abbiamo portato e per lo sviluppo di cui abbiamo parlato anche con Bastide, che è un nostro competitor su mercati come quello francese”. Terzo elemento, “che è importantissimo – aggiunge – è il fitting che abbiamo avuto con il management di Baywater perché ci siamo trovati sui valori, sugli obiettivi, sul modo di trattare il paziente”. Ma c’è un quarto aspetto da evidenziare. “Il mercato inglese è molto sviluppato, per quanto riguarda i privati, nell’ home care sull’ossigenoterapia – precisa Colombo – ma ci sono tante altre patologie di cui noi ci occupiamo da tanti anni – come la cardiologia, la nefrologia, le malattie neurodegenerative, l’autismo e tante altre – che possono essere assolutamente sviluppate anche in quei territori”. Con l’home care “che eroghiamo tramite Sapio Life – spiega Colombo – il nostro obiettivo è riuscire a curare a domicilio tutte quelle patologie che sia logico e sostenibile – non solo per il profilo economico, ma a 360 gradi – vengano trattate a domicilio piuttosto che in un ospedale. Per questo facciamo tutto questo sempre mettendoci in perfetta sintonia con quelli che sono i sistemi sanitari nazionali. Noi – sottolinea – siamo integrativi, assolutamente non sostitutivi. Abbiamo questa mission dal 1989. Lo facciamo in 8 nazioni diverse. La principale per noi è l’Italia, di cui siamo leader di mercato. La seconda è la Francia, la terza è la Germania”. Quella più inaspettata? “La Turchia: anche in quella nazione stiamo avendo grosse soddisfazioni”, riflette. Tornando all’acquisizione più recente e “più a Nord che abbiamo fatto”, con Baywater Healthcare Uk Limited si amplia la presenza europea del Gruppo. Anche se la Gran Bretagna “purtroppo è uscita dall’euro – conclude – ha un mercato che riteniamo assolutamente interessante”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)