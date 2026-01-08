4 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Sara Carbonero operata d’urgenza mentre è in vacanza: come sta la giornalista

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Sara Carbonero, giornalista e conduttrice spagnola, è attualmente ricoverata in un ospedale di Lanzarote, alle Canarie, dove lo scorso 2 gennaio è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. L’ex moglie del portiere Iker Casillas si trovava in vacanza sull’isola con il compagno e un gruppo di amici, quando un improvviso malore, accompagnato da forti dolori addominali, l’ha costretta a dirigersi al Pronto Soccorso.  

Secondo quanto riportato da ¡Hola! ed El Economista, l’operazione è riuscita e le condizioni della paziente stanno migliorando. La 41enne attualmente si trova in terapia intensiva per osservazione e si sta riprendendo sotto controllo medico. Non è ancora stato diffuso un bollettino medico ufficiale con i dettagli della diagnosi.  

Lo staff di Carbonero però assicura che la giornalista è “sveglia e vigile” e che, probabilmente, sarà dimessa in tempi relativamente brevi. L’ex marito Casillas è stato informato del ricovero e sta mantenendo contatti diretti con le persone a contatto con Carbonero. 

cronaca

