Sara Curtis, chi è la stella del nuoto azzurro che ha battuto Federica Pellegrini

Sara Curtis è la nuova stella del nuoto azzurro. Negli Assoluti Unipol di Riccione, la giovane atleta piemontese ha trionfato nei 100 stile libero in 53″01 conquistando il pass iridato (tempo limite 53″8) e un pazzesco record italiano che cancella il 53″18 siglato dalla vincitrice di tutto, Federica Pellegrini, il 25 giugno 2016. L’azzurra ha inoltre stabilito il nuovo primato tricolore nei 50 stile libero (nelle batterie ha nuotato in 24″52, migliorando di 4 centesimi il suo stesso primato). Ma chi è Curtis?

Sara Curtis è nata il 19 agosto 2006 a Savigliano, in provincia di Cuneo, da padre piemontese e madre nigeriana. A soli 18 anni però ha già raggiunto diversi traguardi, affermandosi come uno degli astri nascenti più luminosi del nuoto italiano ma non rinunciando allo studio, tanto che ancora oggi è iscritta al Istituto Tecnico Economico e Turistico di Savigliano. Fin da giovanissima si è specializzata nei 50 stile libero e nella staffetta 4×100 stile libero. Nel corso della sua ancora giovane carriera però ha esplorato tutti gli stili di nuoto, affermandosi da velocista in qualunque classe ad eccezione della rana. La sua ascesa inizia nell'estate del 2023, quando conquista tre ori e due argenti, tra gare individuali e staffette, agli Europei juniores di Belgrado. Nel 2024 è riuscita a conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi nei 50 stile libero, migliorando, sempre a livello juniores, in un colpo solo record italiano ed europeo. A Vilnius gli Europei juniores sono ancora una volta terra di conquista. Curtis termina la rassegna con ben sette medaglie, di cui sei ori e un argento, e arriva ai Giochi 2024 come la più giovane in vasca. Compete nei 50 e nella staffetta, senza riuscire a strappare una medaglia, ma con la consapevolezza che il suo viaggio è appena iniziato.