Sara Errani torna al Foro! Wild card per l’Italy Major Premier Padel

(Adnkronos) – “Posso annunciare che una wild card femminile per il tabellone principale del Major Premier Padel di Roma, ad una grande giocatrice come Sara Errani in coppia con Giulia Del Pozzo”. Lo ha annunciato il presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro durante la presentazione dell’Italy Major Premier Padel di Roma. Dal trionfo in doppio agli Internazionali d’Italia di tennis alla wild card nell’Italy Major Premier Padel: neanche un mese dopo aver vinto il titolo – il secondo di fila – sulla terra con Jasmine Paolini, Sara Errani tornerà al Foro Italico per giocare il Major con la ‘pala’ in mano. Una passione, quella di Errani -sei volte campionessa Slam in doppio, medaglia d’oro all’Olimpiade di Parigi e nella squadra vincitrice della Billie ean King Cup a Malaga-, che l’aveva portata a inizio stagione a giocare due tornei del Cupra Fip Tour, il circuito internazionale della Fip: a Melbourne, pochi giorni prima dell’Australian Open, aveva fatto coppia con Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana, mentre nel Fip Gold di Dubai la sua compagna era stata Caterina Baldi. A Roma, Sara giocherà con la 20enne Giulia Dal Pozzo, uno dei talenti da seguire del padel italiano; l’altra wild card per il tabellone principale è andata a Martina Parmigiani e alla romana Chiara Pappacena. Nel tabellone maschile, wild card per il main draw a Simone Iacovino e Lorenzo Di Giovanni, Alvaro Montiel e Flavio Abbate, Simone Cremona e Giulio Graziotti; wild card per il tabellone di qualificazioni a Riccardo Sinicropi e allo spagnolo Jorge Ruiz. “Le prime tre pagine del Major sono state straordinarie per lo spettacolo e per il gioco di squadra che si è creato tra Fip e Premier Padel con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute nell’organizzazione di questo grande torneo – le parole del presidente della Fip Luigi Carraro -. Ora scriveremo la quarta, consapevoli che anche questa sarà indimenticabile, grazie anche alla presenza di una campionessa olimpica come Sara Errani, vincitrice della medaglia d’oro all’Olimpiade di Parigi, di sei tornei dello Slam e delle ultime due edizioni del torneo di doppio proprio qui al Foro Italico. A lei siamo orgogliosi di riservare una wild card per il tabellone principale di un Major, che equivale allo Slam del tennis”. Errani arriverà direttamente da Parigi, dove è ancora in corsa sia nel torneo di doppio femminile con Jasmine Paolini che in quello di doppio misto con Andrea Vavassori. Sara Errani, ma non solo: quello di Roma è stato il primo torneo ‘combined’ nella storia di Premier Padel (2023), e quella in programma la prossima settimana al Foro sarà la terza edizione di quello femminile. “L’altra unicità di questo circuito è che è l’unico tra quelli professionistici nel mondo degli sport che è assolutamente combined – ha proseguito Carraro -. Giocano sempre uomini e donne e questo è qualcosa di cui siamo molto fieri e molto orgogliosi ed è un qualcosa che abbiamo previsto sin dall’inizio”. Un torneo di dimensione mondiale anche per l’esposizione mediatica: “Premier Padel è trasmesso in 242 territori. In Italia possiamo contare su SuperTennis che trasmette tutti i 24 tornei dell’anno”. Non saranno gli unici del 2025: “A luglio ci sarà la Intercontinental Cup, che è una sorta di Laver Cup del tennis o Ryder Cup nel golf, con la sfida tra America ed Europa: andrà in scena a Londra, un nuovo mercato che ormai è uno dei mercati che insieme all’Italia cresce di più nel mondo del padel. Ci sarà poi la prima edizione del Mondiale per coppie in Kuwait, a conferma di quanto il padel ormai abbia una dimensione mondiale”. Non solo i talenti di oggi, ma anche quelli di domani: “C’è in programma il Mondiale Juniores, ed è in grande ascesa il circuito FIP Promises, cresciuto in soli due anni da 20 a 80 tornei (uno si giocherà proprio al Foro nei giorni del Major, ndr). Lanceremo poi un nuovo circuito a livello amatoriale riservato ai Senior. Fino a tre anni fa la FIP era composta da 40 federazioni: oggi ne abbiamo 87 e, con la prossima assemblea, supereremo di gran lunga le 100”. Quest’anno, al Foro Italico, ci saranno ben 11 campi, di cui due allestiti sul ‘Pietrangeli’, che si aggiungeranno al Centrale. “L’Italy Major quest’anno si rinnova ulteriormente perché, come sempre, Sport e Salute ci regala delle sorprese anche nell’ultimo minuto che ci fanno amare sempre di più questo torneo – ha sottolineato il presidente della FIP -. Avremo un gran numero di campi e quest’anno la grande novità sarà l’interazione tra i grandi campioni e gli appassionati di padel. Avremo infatti dei nuovi campi che permetteranno agli appassionati, ai giovani e ai ragazzi di giocare e allenarsi proprio accanto agli grandi campioni. Questo perché per la Federazione Italiana in questo torneo non si limita ai sette giorni ma, essendo la miglior federazione del mondo del padel, insieme a BNL vive l’evento tutto l’anno. Il torneo non inizia tra qualche giorno: in tutta Italia vengono svolti i tornei di prequalificazioni che hanno coinvolto oltre 2000 giocatori, tutti con il sogno di essere protagonisti qui al Foro Italico”. “L’Italy Major Premier Padel conferma Roma tra le capitali mondiali del padel. In soli tre anni, il Foro Italico ha saputo trasformarsi, accogliendo questo sport sempre più in crescita. Con oltre 1,2 milioni di praticanti in Italia, il padel è diventato un fenomeno sociale che unisce sport, cultura e inclusione. Dalla terra rossa e il bianco dei marmi degli Internazionali di tennis che si sono appena conclusi con un’edizione da record, siamo pronti a tuffarci nel blu dei campi padel per un evento internazionale che, in linea con gli altri organizzati da Sport e Salute insieme alle federazioni, sarà uno strumento per la crescita del turismo, dell’economia e del movimento sportivo”, ha detto Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute. “Siamo passati dal rosso dei campi di terra al blu dei campi di padel, abbiamo allestito 11 campi con un site rinnovato che potrà essere apprezzato dagli appassionati”, ha aggiunto Mezzaroma. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ha aggiunto: “Il Italy Major Premier Padel, il torneo più importante che si tiene solo in altre tre città al mondo, certifica il ruolo centrale nel padel di Roma, che è la terza città al mondo per numero di campi dietro soltanto a Madrid e Barcellona. Siamo orgogliosi di ospitare, per il quarto anno, i 240 atleti internazionali più forti che si sfideranno e daranno spettacolo in un site unico, affascinante, sempre più bello e accogliente. Il padel è uno sport accessibile, che permette a oltre 250 mila donne e uomini, di ogni età, di divertirsi, fare sport e socializzare. Sarà un grande evento sportivo che si inserisce in un programma già ricco di appuntamenti internazionali sportivi, musicali, culturali e di moda, che sono una risorsa per generare indotto economico, nuovi flussi turistici e più posti di lavoro”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)