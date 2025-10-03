18.2 C
Sarah Jessica Parker accende una speranza: “La fine di ‘And Just Like That’ potrebbe essere una pausa”

(Adnkronos) – Lo scorso agosto l’annuncio della chiusura di ‘And Just Like That’, la serie sequel di ‘Sex and the City’. E ora Sarah Jessica Parker accende una speranza: “Non sono certa di capire cosa significhi quella decisione, perché potrebbe semplicemente considerarsi pausa”, dice a ‘Cbs Mornings’, l’attrice, interprete di Carrie Bradshaw, lasciando aperta una porta.  

Durante l’intervista, Parker spiega che chiudere l’amata serie “è stata una decisione difficile”, di cui ha discusso anche con lo showrunner Michael Patrick King. “Penso che, per rispetto di un’esperienza professionale così unica, sia importante chiedersi cosa si vuole davvero fare, se lo si è già fatto, e a volte è meglio andarsene con eleganza quando tutto sembra giusto e pieno di energia, piuttosto che insistere e approfittare della generosità e dell’ospitalità delle persone”, spiega Parker.  

Ad agosto l’annuncio della chiusura di ‘And Just Like That’ dopo la terza stagione: “Mentre scrivevo l’ultimo episodio di ‘And Just Like That 3’ mi è sembrato chiaro che questo potesse essere un ottimo punto in cui fermarsi”, aveva scritto in un post social Michael Patrick King. 

© Riproduzione riservata

