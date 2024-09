Sardegna, Basile (Lidl): “Qui tanti giovani pronti a crescere professionalmente”

(Adnkronos) – 140 nuovi posti di lavoro nei prossimi sei mesi e un importante indotto che ricadrà nel territorio: questi i risultati previsti dall’apertura della nuova direzione regionale di Lidl ad Assemini nel cagliaritano. “In Sardegna abbiamo trovato tanti giovani pronti a crescere professionalmente, capaci anche di lasciare altri posti di lavoro per entrare nella squadra Lidl”, spiega Luca Basile, direttore regionale Lidl Italia, che racconta: “La risposta del territorio è stata assolutamente positiva. Ho partecipato a molte delle attività di selezione. Tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco”. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto ad altre regioni italiane. Parlando di cifre, oltre ai quasi 150 posti di lavoro sbloccati con questo hub, di questi il 60 percento sono ragazze. L’età media dei lavoratori e delle lavoratrici si aggira tra i 25 e i 30 anni. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)