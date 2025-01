Sardegna, presidente Todde dichiarata decaduta: “Impugnerò l’atto e continuo il lavoro”

(Adnkronos) –

Terremoto alla Regione Sardegna: per la presidente Alessandra Todde si profila la decadenza. L’analisi delle spese per la campagna elettorale avrebbero fatto emergere delle irregolarità nella rendicontazione. Le verifiche effettuate dal Collegio regionale di garanzia elettorale, che ha sede nella Corte d’Appello di Cagliari, hanno portato alla dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliera regionale. “Impugnerò nelle sedi opportune, totale fiducia in magistratura – commenta l’esponente M5S -. Continua il mio lavoro nell’interesse del popolo sardo”. A cascata questa decisione avrebbe ripercussioni sull’incarico da presidente della Regione e si arriverebbe allo scioglimento del Consiglio regionale col ritorno al voto. Dalla Corte d’Appello oggi è partita un’ingiunzione al Consiglio regionale a cui spetta decidere sulla decadenza. “La notifica della corte d’appello è un atto amministrativo che impugnerò nelle sedi opportune – annuncia Alessandra Todde -. Ho piena fiducia nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell’interesse del popolo sardo”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)