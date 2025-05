Sarta uccisa a Gissi, condannato a 22 anni di carcere il vicino di casa

(Adnkronos) – Condannato a 22 anni di carcere il vicino di casa di Carolina D’Addario, la sarta di Gissi (Chieti) assassinata in casa a 84 anni l’antivigilia di Natale del 2023. La Corte d’Assise di Lanciano (Ch) ha stabilito che fu Flavio Giovanni Meo, 60 anni, di Palmoli (Ch) a uccidere l’anziana, colpendola con una coltellata mortale al polmone sinistro con una lama da 22 centimetri. Un delitto a scopo di rapina. Meo le portò via 20.500 euro e preziosi, tra cui la fede nuziale, la collana e un altro anello che la donna indossava. Il pm di Vasto (Ch), Vincenzo Chirico, aveva chiesto per l’imputato 30 anni di reclusione. Insoddisfatti i familiari della vittima: “Una vita non può valere così poco”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)