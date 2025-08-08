25.2 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sassari, entra nella sede del 118 e uccide soccorritore a colpi di pistola

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Omicidio a Buddusò, in provincia di Sassari, dove un soccorritore del 118 di 51 anni è stato ucciso con alcuni colpi di pistola esplosi da una persona che poi si è data alla fuga. La vittima, Mario Pusceddu, prima delle 23 ha aperto la porta della sede del 118 ed è stato colpito a morte. Secondo quanto ricostruito, Pusceddu e i suoi colleghi stavano cenando quando l’assassino, giunto alla porta, lo ha chiamato per nome e lo ha ucciso, per poi allontanarsi a piedi. A indagare i carabinieri del comando provinciale di Sassari.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.2 ° C
26.4 °
23.7 °
65 %
0.7kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °
Mar
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)Eugenio Giani (12)Pisa Sporting Club (10)polizia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati