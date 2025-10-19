13.8 C
Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista ucciso dopo match di basket a Rieti

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, dopo il match di basket sul campo della Sebastiani Rieti, e l’autista muore colpito da un mattone. Al momento della partenza dal PalaSojourner dei tifosi toscani, il pullman che li trasportava è stato assaltato dal lancio di pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un mattone, ha centrato in pieno l’autista di scorta del mezzo. 

La situazione clinica dell’uomo è stata fin da subito giudicata come grave e, una volta arrivati i soccorsi, si è tentato per più di un’ora di rianimare l’uomo. Tentativi che alla fine sono risultati vani, con l’uomo che è stato dichiarato deceduto, come riferisce Pistoiasport. 

“Un atto criminale che ci lascia increduli, l’assalto a colpi di sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel dopo partita con il Rieti. Ci stringiamo intorno ai familiari dell’autista che è stato ucciso. Il nostro pensiero è per loro. Siamo in contatto con i pistoiesi che erano sul pullman e con le autorità che stanno svolgendo le indagini”, scrive su Facebook il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. 

La Federazione Italiana Pallacanestro esprime le sue più sentite ed addolorate condoglianze alla famiglia della vittima dell’”insensato atto compiuto”, come legge in una nota, nella quale la Fip assicura che “seguirà con la massima attenzione gli sviluppi giudiziari della vicenda per assumere eventuali conseguenti provvedimenti”. 

 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

