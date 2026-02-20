13 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Sassi sui binari nel Bolognese, 20enne ai domiciliari: “Mi pento del mio gesto”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Convalidato l’arresto del 20enne, che è ora ai domiciliari, per aver posizionato pietre sui binari della linea ‘Ancona-Piacenza’ a Castel San Pietro Terme nel Bolognese. Il gesto ha causato lo stop del treno regionale veloce 17510 diretto a Bologna con circa 30 minuti di ritardo. I carabinieri hanno rimosso i sassi, evitando l’impatto con un Frecciarossa.  

Davanti al gip di Bologna, Andrea Romito, l’arresto è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari. Il giovane, dichiara all’Adnkronos il suo legale Lorenzo Bergami, ha “confessato i fatti” del 17 febbraio e ha escluso ogni connotazione politica nel suo gesto”, dichiarandosi “pentito”.  

I device, spiega il suo legale, sono stati sequestrati per le dovute verifiche. Il giovane è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e di interruzione di pubblico servizio.  

