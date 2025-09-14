22.1 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
Sassuolo-Lazio 1-0, decide Fadera

Colpo del Sassuolo a Reggio Emilia contro la Lazio di Maurizio Sarri: il match valido per la terza giornata di Serie A viene vinto dalla squadra ospitante per 1-0, a decidere Alieu Fadera sul finale di partita. Occasione al 27′ per Pinamonti, tiro sventato da Provedel. Poco prima il Sassuolo aveva rischiato di rimanere in 10 per l’espulsione di Vranckx, rosso trasformato in giallo dopo ricorso al Var, per un intervento su Rovella.  Il Sassuolo sblocca la partita nel secondo tempo con un gran tiro di Fadera al 70′. La Lazio prova a reagire ma neanche i 5 minuti di recupero riescono a cambiare il risultato, malgrado un possibile aggancio nel recupero dopo un calcio di punizione con Tavares che trova Gila, il suo di testa è poco sopra la traversa.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

