Sassuolo-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna in campo la Lazio. Il club biancoceleste sfida il Sassuolo oggi, domenica 14 settembre, nella terza giornata di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra di Sarri è reduce dalla bella vittoria contro l’Hellas Verona, battuto all’Olimpico 4-0, mentre all’esordio in campionato era stata battuta dal Como. Quella di Grosso invece ha collezionato due ko in altrettante partite, perdendo prima con il Napoli campione d’Italia in casa e poi con la Cremonese in traferta.  La sfida tra Sassuolo e Lazio è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri  Sassuolo Lazio sarà trasmessa, come tutte le partite di Serie A, in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull’app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

