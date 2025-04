Sassuolo promosso in Serie A, decisivo pareggio per 2-2 dello Spezia

(Adnkronos) – Il Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno in purgatorio. Gli emiliani raggiungono la matematica certezza della promozione grazie al pareggio per 2-2 dello Spezia a Mantova, con i liguri che si fanno raggiungere da un gol al 94′. In classifica i neroverdi comandano la Serie B con 75 punti, 9 in più del Pisa e 16 in più dello Spezia che a 5 giornate dalla fine non li possono più raggiungere. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)