14 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sassuolo-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. Il club giallorosso affronta oggi, domenica 26 ottobre, il Sassuolo – in diretta tv e streaming – in trasferta al Mapei Stadium nell’ottava giornata del campionato italiano. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta di Europa League contro il Viktoria Plzen, che si è imposto 2-1 all’Olimpico, e da quella di campionato contro l’Inter firmata Bonny. Quella di Grosso invece, neopromossa, ha pareggiato 0-0 a Lecce nell’ultimo turno. 

 

La sfida tra Sassuolo e Roma è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso  

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini 

 

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14 ° C
16.2 °
13.8 °
92 %
1kmh
40 %
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
18 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2001)ultimora (1411)vid (287)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati