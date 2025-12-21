11.8 C
Firenze
domenica 21 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sassuolo-Torino 0-1, decide il rigore di Vlasic

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Torino vince a Reggio Emilia 1-0 contro il Sassuolo nel match della 16esima giornata di Serie A. A decidere il risultato finale il rigore di Nikola Vlasic nel secondo tempo. Granata al 12esimo posto a 20 punti, Sassuolo fermo al decimo posto a 21. 

In avvio di partita squadre in equilibrio, unico momento clou al 28′ quando Doig atterra in area Adams, una revisione dell’azione al Var evidenzia un fallo precedente di Tameze ai danni di Matic e l’arbitro annulla il rigore per il Torino. 

Nella ripresa occasione per gli ospiti con Lazaro che al 53′ calcia al volo ma manca la porta. La risposta granata arriva al 55′ Walukiewicz, che calcia alto sopra la traversa. La svolta arriva di colpo: Doig atterra Simeone in area e stavolta il rigore è netto: Vlasic lo trasforma al 66′ e porta avanti il Torino. Ancora pericolosi i granata nel finale con Maripan, interviene nuovamente Muric deviando in angolo. Termina quindi 0-1 al Mapei Stadium. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.8 ° C
12.8 °
9.9 °
66 %
2.2kmh
0 %
Dom
11 °
Lun
13 °
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1282)ultimora (1159)sport (49)Eurofocus (44)demografica (30)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati