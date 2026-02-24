14.4 C
Scandali e colpo al Louvre, si dimette la direttrice del museo

REDAZIONE
(Adnkronos) – Si è dimessa la direttrice del Louvre, Laurence des Cars, dopo gli scandali – tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre – che hanno travolto il celebre museo parigino. Lo ha reso noto l’Eliseo, precisando che il presidente, Emmanuel Macron, ha accettato le dimissioni.  

La presidenza francese in una nota ha espresso apprezzamento per “l’atto di responsabilità” di des Cars “in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di essere pacificato e di un nuovo forte impulso per portare avanti importanti progetti di sicurezza”. 

 

