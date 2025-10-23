Scandalo scommesse in Nba: Rozier e coach Billups arrestati

(Adnkronos) – La guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups sono stati arrestati oggi, giovedì 23 ottobre, in relazione a un’indagine federale sulle scommesse sportive, secondo quanto riportano i media statunitensi. Rozier è stato arrestato a Orlando giovedì mattina presto. La squadra non ha rilasciato dichiarazioni immediate sull’arresto.

L’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups è stato accusato di un’operazione di poker illegale legata alla mafia, hanno riferito ad ABC News fonti delle forze dell’ordine. Billups, alla sua quinta stagione come capo allenatore, è stato arrestato in Oregon, dove dovrebbe comparire in tribunale giovedì, secondo quanto riferito dalle fonti. Mercoledì sera Billups ha allenato i Trail Blazers nella partita inaugurale della stagione, persa contro i Minnesota Timberwolves.

Billups è stato anche un giocatore All Star, soprattutto per i Detroit Pistons, prima di ritirarsi nel 2014. È stato cinque volte All-Star nei suoi 17 anni nella Nba e ha guidato i Pistons alla vittoria del titolo Nba nel 2004, venendo nominato Mvp delle finali. Fu la terza scelta assoluta nel 1997 e terminò la sua carriera con 15,2 punti e 5,4 assist a partita.

Anche la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e l’ex giocatore e assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers Damon Jones sono stati accusati in un caso separato ma correlato di gioco d’azzardo illegale. Sono tra le sei persone accusate giovedì di aver trasformato il basket professionistico in un’attività di gioco d’azzardo criminale, utilizzando informazioni riservate per piazzare scommesse illegali, secondo quanto riferito da fonti delle forze dell’ordine ad ABC News. Il direttore dell’Fbi Kash Patel annuncerà le accuse insieme ad altri funzionari delle forze dell’ordine durante una conferenza stampa a New York.

