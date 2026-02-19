11.9 C
Scandicci, una donna sventa il tentato rapimento del figlio di 5 anni

Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio alla pista di pattinaggio di Scandicci (Firenze). L’uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe cercato di sottrarre il piccolo, attorno ai 5 anni, alla madre e che, dopo alcuni momenti di estrema tensione, colluttazione e urla, avrebbe desistito e sarebbe poi fuggito.  

È stata la stessa donna a chiamare i carabinieri e denunciare poi l’accaduto, sul quale adesso i militari dell’Arma stanno svolgendo delle indagini anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona. 

