Scannapieco (Cdp): “Risparmio e fiducia parole inscindibili”

(Adnkronos) – “Risparmio e fiducia sono parole inscindibili: negli ultimi dieci anni lo stock del risparmio è stato stabilmente sopra i 320 miliardi di euro”. Così l’amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco, intervenendo all’evento per i 150 anni di Risparmio Postale in corso oggi a Roma. “Il risparmio è la linfa vitale dell’investimento, e l’investimento è il motore della crescita economica. Risparmio privato come fondamento della libertà individuale e dello sviluppo nazionale attraverso il suo impiego produttivo, cioè a sostegno della crescita. La funzione è chiara: convogliare il risparmio dei cittadini verso investimenti capaci di generare forti benefici economici e sociali”.

Il Risparmio Postale “è un risparmio circolare che origina dal Paese, dai risparmiatori. Oggi sono 27 milioni i risparmiatori postali e le risorse vengono destinate al Paese per fare infrastrutture sociali e infrastrutture di ogni tipo, reti, strade, reti digitali, e per supportare le imprese. Quindi è un sistema che si autoalimenta per rendere l’Italia più competitiva, più solidale, anche più sostenibile”.

“Il Risparmio Postale è garantito, si può tornare in ogni momento nell’ufficio e ottenere alla pari quello che si è investito, a tassi crescenti, ma soprattutto è una forma sicura ed è un modo per scommettere sul futuro del Paese. Ripeto, si risparmia perché si crede nel futuro del Paese. Noi crediamo che questo Paese possa avere un grande futuro”, conclude Scannapieco.

