Scavuzzo (Lendlease): “Progetti fattibili con standard di sostenibilità altissimi “

(Adnkronos) – “Lendlease è stata una delle società più all’avanguardia nel panorama internazionale, soprattutto in quello italiano, ad adottare quelli che sono dei criteri di sostenibilità a 360 gradi, non solo sul tema ambientale ma anche proprio sulla coesione sociale, sulla governance e sulla sicurezza. Quando i progetti devono essere concretizzati, però, si riscontrano alcune criticità nonostante ci siano standard altissimi. Di conseguenza cerchiamo di mantenere elevati gli standard di progetto che Lendlease ha come policy però cercando di rendere i progetti fattibili e concreti anche nella loro spendibilità del ritorno dell’idea che sia sostenibile dal punto di vista economico”. E’ quanto affermato da Lina Scavuzzo, Development Director di Lendlease, al panel ‘Progetti che sostanziano gli Esg: una selezione di casi italiani’ dell’undicesima edizione di Rebuild, al Centro Congressi di Riva del Garda (TN). “E’ necessario fare ricerca e innovazione non fermandosi dietro criteri stabiliti nel campo Esg, cercando di cooperare tra pubblico e privato”, ha sottolineato Scavuzzo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)