Schiacciato dalla sua auto messa in moto da bimbo, dichiarata morte cerebrale

(Adnkronos) – Non c’è più niente da fare per il 42enne schiacciato dalla sua auto messa in moto da un bambino sabato scorso a Ossi, nel Sassarese. Per Gianfranco Pilo è stata dichiarata la morte cerebrale e avviata la procedura per la donazione degli organi. Sabato, l’uomo stava per accompagnare a casa un bambino di 10 anni che aveva partecipato a una festa in casa sua. Secondo quanto ricostruito, il piccolo avrebbe girato le chiavi e il mezzo si sarebbe improvvisamente mosso con Pilo che si trovava fuori. Il movimento lo ha schiacciato e il suo cuore si è fermato. I soccorritori sono riusciti a rianimarlo e fino a oggi era in coma nella Rianimazione del Santissima Annunziata di Olbia. Il 42enne non si è mai ripreso da quel tragico incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)