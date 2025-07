Schianto in tangenziale a Modena, auto prende fuoco: ragazza muore carbonizzata

(Adnkronos) – Tragico incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi domenica 13 luglio, in tangenziale a Modena, sulla Nuova Estense tra via Vignolese e via Morane. Una ragazza è morta carbonizzata, mentre un altro ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. L’auto su cui viaggiavano i due, una Toyota, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in un incidente autonomo: si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco. I Vigili del fuoco di Modena giunti sul posto hanno trovato il giovane conducente fuori dall’auto, mentre la ragazza era ancora dentro il veicolo ormai avvolto dalle fiamme. Sul posto la polizia locale, il 118 e l’elisoccorso che ha trasportato l’autista all’ospedale di Parma, ricoverato nel reparto Grandi Ustionati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)