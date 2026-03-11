16.3 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Schifone (FdI): “Competenze Stem sono tema strategico per la nazione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Stiamo attraversando una serie di sfide transnazionali, siamo di fronte a un salto tecnologico, con contingenze e contesti geopolitici molto complessi. In questo contesto, il tema delle competenze non è né elitario né voluttuario ma è strategico, per la comunità e per la nazione”. Lo ha detto Marta Schifone, deputata della Repubblica e promotrice della mostra fotografica “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” di Fondazione Bracco presentata al Senato a Roma.  

 

La mostra fa parte di “100 donne contro gli stereotipi”, un progetto avviato nel 2016 con l’obiettivo di combattere discriminazioni e stereotipi e dare voce alle donne in settori strategici quali la scienza, l’economia, la politica internazionale e le istituzioni culturali. Nata sette anni fa, la galleria fotografica, con gli scatti di Gerald Bruneau, è stata portata in numerose sedi italiane e internazionali, da Washington a Praga, da New York a Città del Messico, da Israele al Brasile.  

 

“Non ci possiamo permettere di perdere talenti – prosegue – anzi, dobbiamo coltivarli. Esiste un profondo divario di genere nella scelta delle materie tecnico scientifiche, le cosiddette materie Stem. Il rafforzamento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e a questi ambiti è cruciale. C’è quindi bisogno di far passare questo messaggio: la scienza, oltre ad essere bellissima, è anche carica di opportunità nel mondo del lavoro, per un futuro di soddisfazione anche dal punto di vista reddituale”. 

 

“Queste esperte sono dei simboli che vogliono lanciare un messaggio alle giovani donne, affinché possano sentirsi ispirate a scegliere queste carriere” conclude. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.3 ° C
17 °
14.3 °
63 %
2.1kmh
40 %
Mer
16 °
Gio
15 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1443)ultimora (1312)Eurofocus (52)sport (48)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati