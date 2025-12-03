12.6 C
Schillaci: “50% over 65 vaccinati, in linea con lo scorso anno”

(Adnkronos) – “Ad oggi la copertura vaccinale degli over 65 contro l’influenza è al 50%, il linea con quella dello scorso anno”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante la presentazione, oggi al ministero della Salute, dello spot con Carlo Conti dedicato proprio alla vaccinazione. 

Insieme al ministro anche Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione del ministero, che è entrata nel merito dei dati della copertura vaccinale antinfluenzale 2025-2026. “In Italia non siamo messi benissimo in termini di copertura vaccinale antinfluenzale rispetto ai parametri che andrebbero rispettati – ha sottolineato – Ad oggi siamo intorno al 49,6% degli over 65, e per la fascia 60-64 siamo al 20%”. 

“Lo scorso anno – ha ricordato – abbiamo somministrato circa 11 milioni di dosi con una copertura media totale della popolazione del 19%, quest’anno il virus ha anticipato e l’incidenza è stata più alta. A fine novembre sono stati somministrati 8 milioni di vaccini, 5 milioni a over 65. L’83% dei vaccini antinfluenzali delle Regioni sono stati usati”. 

