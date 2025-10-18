17 C
Firenze
sabato 18 Ottobre 2025
Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: “Democrazia a rischio”. Premier: “Falsità sull’Italia”

(Adnkronos) – “La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. È l’affondo di Elly Schlein contro il governo di Giorgia Meloni dal congresso del Pse ad Amsterdam. 

“La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. E nello stesso tempo, in questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più noti giornalisti d’inchiesta italiani, Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua”.  

“Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e a gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”, la reazione della premier. 

 

politica

© Riproduzione riservata

