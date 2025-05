Schumacher, la Ferrari F2001 venduta all’asta per 16 milioni di euro

(Adnkronos) – La Ferrari F2001, guidata da Michael Schumacher nella stagione del suo quarto titolo mondiale di Formula 1, è stata venduta a Montecarlo in un’asta organizzata da RM Sotheby’s per quasi 16 milioni di euro. Si tratta di una vera leggenda dell’automobilismo, una delle monoposto più iconiche della storia della Formula 1. Il prezzo da capogiro, esattamente di tredici milioni di sterline, segna un valore record. Con questa vendita, infatti, la Ferrari 2001 si fa posto nella classifica delle auto Formula 1 più costose di sempre, seconda solo alla Mercedes W196 di Juan Manuel Fangio, venduta per oltre 52 milioni di dollari. Il prezzo iniziale si aggirava intorno agli 8 milioni di euro, ma è rapidamente lievitato dopo l’interesse dei tifosi e collezionisti. Il ricavato, secondo quanto riporta il New York Times, andrà interamente alla Keep Fighting Foundation, l’organizzazione benefica fondata dopo l’incidente sugli sci nel 2013 dell’ex pilota tedesco. A ottenere la prestigiosa monoposto è stato uno degli ospiti dell’area Vip del circuito a Montecarlo, dove è stata organizzata l’asta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)