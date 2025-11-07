Sci, per Tabanelli lesione al legamento crociato del ginocchio destro

(Adnkronos) – La campionessa azzurra di freeski Flora Tabanelli è stata sottoposta questa mattina, presso la clinica La Madonnina di Milano, ad una risonanza magnetica e alla visita approfondita da parte della Commissione medica della FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Il consulto ha evidenziato, per la 17enne campionessa di freeski, portacolori del Centro Sportivo Esercito, una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Considerata l’importanza della stagione, Flora comincerà da lunedì una fase di riabilitazione di un mese, presso il J/Medical, a Torino: la fase di riabilitazione sarà fondamentale per qualunque scelta verrà presa in seguito. Se, in base alle risposte che il ginocchio fornirà ai medici dopo la prima fase riabilitativa, sarà possibile procedere con una ulteriore riabilitazione più specifica e mirata a prendere parte alle Olimpiadi, senza nessun rischio e nella massima sicurezza per l’atleta e avendo ben presenti la sua giovane età e le sue prospettive di carriera, sarà perseguita questa strada. In caso contrario, sarà programmato un intervento.

La Tabanelli era caduta malamente nella fase di atterraggio dopo un salto nel corso dell’allenamento in corso a Stubai. La diciassettenne emiliana, campionessa del mondo e detentrice della Coppa del mondo di big air, aveva sin da subito evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro.

