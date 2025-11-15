18.7 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sci, Shiffrin vince il primo Slalom in Coppa del Mondo. Colturi seconda

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vittoria numero 102, e 65esima in slalom, per Mikaela Shiffrin nella gara che apre oggi, sabato 15 novembre, la stagione di Coppa del mondo di Slalom a Levi, in Finlandia. La statunitense ha dominato la prova fin dalla prima manche, seguita a ruota da Lara Colturi, che corre sotto i colori albanesi, e che nel giorno del suo 19esimo compleanno conquista il secondo posto anche nella seconda manche a 1″66 dalla fuoriclasse americana. 

Terza piazza per la tedesca Emma Aicher, a quasi 3″ dalla prima. Elsa Mondinelli, unica qualificata azzurra per la seconda manche, chiude penultima al 27esimo posto.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.7 ° C
19.2 °
16.8 °
73 %
2.2kmh
75 %
Sab
17 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
14 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1528)ultimora (1426)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati