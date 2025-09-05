24.4 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sciame d’api a Montecitorio, transennato pilone all’ingresso

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mattinata insolita alla Camera dei deputati. Uno sciame d’api si è posato sulla catena che sormonta uno dei blocchi di marmo che delimitano l’ingresso di Montecitorio, attirando l’attenzione di passanti e turisti. Per ragioni di sicurezza, l’area è stata subito transennata con delle ringhiere, così da evitare il rischio di punture. Sul posto sono attesi gli apicoltori, che provvederanno al recupero dello sciame e al suo trasferimento in un luogo idoneo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.4 ° C
25.1 °
22.3 °
70 %
2.1kmh
40 %
Ven
28 °
Sab
30 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)Gaza (11)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati