Scintille tra Pellegrini e Peron, le prove di ballo finiscono male: “Ti denuncio per body shaming”

(Adnkronos) – Dopo il grande ritorno di Federica Pellegrini sul palco di ‘Sognando Ballando con le stelle’, la nuotatrice italiana ha condiviso con i follower alcuni dei momenti più esilaranti delle prove con Samuel Peron. Nel video i due si cimentano nel Tango sulle note di ‘Back to Black’ di Amy Winehouse. Ma più che la coreografia, a catturare l’attenzione sono stati i battibecchi comici tra i due. Samuel Peron, noto per il suo stile diretto, non si è risparmiato in sala prove e senza peli sulla lingua si è lasciato andare a un po di ‘insulti gratuiti’, così come li ha definiti Pellegrini. “Amore… hai due metri di gambe, non devi salire troppo…”, “Non devi saltare, non so più come dirtelo!”, “Dai ca**o”, urla Samuel Peron tra un passo di danza, finito male, e l’altro. “Non fare questa faccia di ca**o quando balliamo, perché la smetto”, ha replicato Federica Pellegrini che non riesce a trattenere le risate. “Guarda che io ti denuncio per body shaming”, ha esclamato ridendo, dopo essere stata soprannominata “orso” per le movenze un po’ impacciate. “So benissimo che il body shaming è un tema importante e delicato, ma in questo caso ovviamente viene trattato con ironia. Non c’è nessuna intenzionalità negativa, è anche vero che io ogni tanto sono un po’ Orso”, ha voluto precisare Federica Pellegrini a corredo del video. Il filmato ha scatenato grandi risate, ma anche qualche commento al vetriolo: “Meglio che nuoti…”, ha scritto un utente. Non si è fatta attendere la risposta tagliente della Divina: “Disse la più figa, la più brava, l’etoile di sto… mondo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)